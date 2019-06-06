Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de jandarmadan kenevir operasyonu
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Beyşehir'de jandarmadan kenevir operasyonu

45 dakika önce

Beyşehir ilçesinde sulama kanalı yanında yasa dışı yollarla yetiştirilen çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi.

Beyşehir'de jandarmadan kenevir operasyonu, System.String[]
Beyşehir ilçesinde sulama kanalı yanında yasa dışı yollarla yetiştirilen çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağı Esence Mahallesi'ndeki bir sulama kanalı kenarında yasa dışı yetiştirilen çok sayıda Hint keneviri bulunduğunu belirledi.
Ekipler, kenevirleri kanal yanında suladığı belirlenen iki kişinin olduğunu fark etti. Şüpheliler, jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada M.E. ve H.E. yakalandı.
İki şüphelinin amca yeğen olduğunu belirleyen ekipler, ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi, yaklaşık 2 bin kök keneviri söktü.
Gözaltına alınan M.E. serbest bırakıldı, H.E'nin işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:24 Kaynak: AA
Kenevir, Beyşehir, Güncel
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