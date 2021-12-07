Beyşehir'de KOP ile küçükbaş hayvan refahı artıyor - Son Dakika

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve KOP Kalkınma Bölge İdaresi Başkanlığının onayına sunulan "Her Alana Taşınabilir Portatif Ağıl Projesi" kapsamında Beyşehir'den başvuru yapan 18 besiciye ağılları teslim edildi.

Proje kapsamında yaptırılan portatif barınaklar, ilçenin farklı mahallelerinde kurulumları yapılarak küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin istifadesine sunuldu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, kurum olarak bu yıl ortaya koydukları projelerden bir tanesini daha hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Projemizin değeri 1 milyon lira civarında. İlçemize gelen portatif barınakların hepsini de 18 küçükbaş hayvan yetiştiricimize teslim etmiş bulunuyoruz. Geçen sene hazırladığımız bu projemizi KOP Başkanlığımıza sunmuştuk. Onlar da sağ olsunlar, projemizi onayladılar ve ödeneğimizi gönderdiler. Biz de bu yıl bu projeyi hayata geçirmiş olduk. Bu anlamda, KOP Kalkınma Bölge İdaresi Başkanlığımıza hem teşekkür ediyor hem de yeni projelerimiz için desteklerinin devamını bekliyoruz." dedi.

Kaya ayrıca, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunulan portatif ağılların, 240 metrekarelik bir alanda kurulumu yapılabilen, 200 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Projeden istifade eden Esence Mahallesi'nde besicilik yapan İsmail Meral de, "İki yıl önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün sosyal medya sayfasında bu projeyi görünce istifade edebilmek için başvuruda bulunmuştum. Sağ olsunlar onlar da değerlendirdiler, bana da çıktı. Hem İlçe Müdürlüğümüze hem de KOP idaremize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.