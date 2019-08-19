Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Beyşehir'de sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Beyşehir'de sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Enes Kuz (21) idaresindeki 42 BVC 39 plakalı sebze yüklü kamyonet, Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halindeyken Sarıköy Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki sulama kanalını da aşarak bir evin ekili bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan Ömer Kocaman (17) ağır yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Beyşehir, Sarıköy, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Turan, HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'lilere çıkıştı
Temelli'den, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki: Sivil darbe Selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:56:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]