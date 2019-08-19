Beyşehir'de sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
1 saat önce
Beyşehir ilçesinde, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Beyşehir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:00 Kaynak: AA
ilçesinde, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Enes Kuz (21) idaresindeki 42 BVC 39 plakalı sebze yüklü kamyonet, Konya
'dan Beyşehir yönüne seyir halindeyken Sarıköy
Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki sulama kanalını da aşarak bir evin ekili bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan Ömer Kocaman (17) ağır yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
AK Partili Turan, HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'lilere çıkıştı Temelli'den, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki: Sivil darbe Selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı