Beyşehir'de şeker fasülye üreticisi patentine kavuştu

Beyşehir'de, şeker fasülye üretimi yapan çiftçiler TSE patent belgesine kavuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir'in ilk coğrafi işaret menşe belgesi sahibi ve Türkiye'de ise 4'üncü coğrafi işaretli şeker fasülyesi olan Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasülyesi Patent Belgesi'ni Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar'a teslim etti.



Kooperatif Başkanı Ünüvar'ı makamında kabul eden Konuk, Akçabelen şeker fasülyesi menşe adı ile coğrafi işaretleme almaya hak kazanan ve Beyşehir'in ilk coğrafi işaret alan ürünü olan Akçabelen şeker fasülyesinin hem ilçeye, hem de ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Musa Konuk, "Başkanımıza coğrafi işaretleme patent belgesini vermekten onur duyuyorum. Umarım Beyşehirimiz için hep beraber çalışarak daha fazla ürün tescil belgesi alabiliriz." dedi.

Konuk, Ünüvar'a başarılarından ötürü plaket takdim etti.