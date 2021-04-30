Tahıl kuyusunda mahsur kalan yaban domuzu kurtarıldı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, insan yaşamının olmadığı, yaz döneminde ekim faaliyetlerinin yürütüldüğü Beyşehir Gölü'ndeki adada 2,5 metre derinliğindeki tahıl kuyusuna düşerek mahsur kalan yaban domuzu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü üzerinde bulunan Gölkaşı Adası'nda bir görev gereği bulunan Mustafa Büyükkafalı, yaban hayvanı sesi duyması üzerine sesin geldiği noktaya doğru gitti. Yaklaşık 2,5 metre derinliğinde bir kuyu olduğunu ve içerisinde de mahsur kalan yavru yaban domuzu yer aldığı gören Büyükkafalı, yavruyu kurtarabilmek için seferber oldu. Çevrede annesinin de olabileceğini düşünerek dikkatli hareket eden Büyükkafalı, yavrunun mahsur kaldığı yerden kendiliğinden çıkabilmesi için kuyunun içerisine ağaç dalı ve çalı uzattı. Bu videoyu daha sonra sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada takipçilerinden yavrunun bu şekilde kurtulamayacağı ve kuyudan çıkamayacağına yönelik yorumlar alan Büyükkafalı, ertesi gün yavrunun mahsur kaldığı yerden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için Beyşehir Belediyesi görevlileri ile beraber yanlarına merdiven de alarak tekneyle tekrar adaya gitti. Kuyuda mahsur kalan yavru yaban domuzu, uzatılan kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Büyükkafalı, bir görevi yerine getirmek için Beyşehir Belediyesi görevlileri ile bir gün önce adaya gittiklerini belirterek, "Yaptığımız keşif çalışması sırasında bir tahıl kuyusuna domuz yavrusu düştüğünü gördük. Yaklaşık 2,5 metre derinliğindeydi kuyu, etrafta annesinin olabileceğini düşünerek, kişi sayısı olarak da az olduğumuz için kuyu içerisine bir çalı koyarak orayı terk etmek zorunda kaldık. Sosyal medya hesabımızda bu görüntüleri paylaştığımızda, yavru domuzun çıkamayacağının söylenmesi üzerine Gölkaşı Mahallesi Muhtarlığımızın da yardım ve destekleriyle adaya tekrar ulaştık ve kuyudan yavru domuzu bir kepçe yardımıyla çıkararak özgürlüğüne yeniden bıraktık" ifadelerini kullandı. - KONYA