Beyşehir'de yeni yaptırılan mezbahane hizmete girdi

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni mezbahane hizmete girdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Belediyesi tarafından işletmeye açılan Doğanbey Mahallesi'ndeki mezbahanede incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçinde arıtma tesisi, idari bina, mutfak, yemekhane, sakatat işleme odası, soğuk hava depoları, hayvan dinlendirme padokları ünitelerinin de yer aldığı mezbahane ilk kargas deneme et kesiminin yapılmasının ardından faaliyete geçti.

Daha önce Doğanbey Mahallesi'nde, normlara uygun olmadığı için ruhsatı iptal edilen eski mezbahanenin yıkımına karar verilmiş, 2017 yılında ise yerleşim merkezine Tarım ve Orman Bakanlığının istediği standartlara uygun modern bir mezbahanenin kazandırılması için çalışmalar başlatılmıştı.

Beyşehir Belediyesi tarafından işletilecek mezbahane Beyşehir'in yanısıra çevre il ve ilçelere de hizmet verecek.