Beyşehir Gölü Buzlandı, Tekneler Hareket Edemiyor

05.01.2026 10:39
Konya'da eksi 10 dereceye düşen hava, Beyşehir Gölü'nü kısmen dondurdu, tekneler hareket edemedi.

KONYA'da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşünce Beyşehir Gölü'nün yüzeyi, kısmi olarak buz tuttu. Buz kütleleri nedeniyle hem tur hem de balıkçı tekneleri hareket edemedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağlarken, aynı zamanda da 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyor. Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor. Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda ise bahar aylarında nilüfer çiçekleri yetişiyor. Göl üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göl, geçen yıl bazı noktalarda kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Şu an ise hava sıcaklığının eksi 10 derecelere hatta yer yer eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu bazı yerlerde kısmi olarak yüzeyi buz tuttu. Kıyı kesimindeki buz kütleleri nedeniyle hem tur hem de balıkçı tekneleri hareket edemedi.

Tekne sahiplerinden Mehmet Kesen, "Bir haftadır, havaların soğuk olması ve bazı bölgelerde eksi 15 derecelere kadar düşmesi nedeniyle gölün özellikle kıyı kesimleri dondu. Su seviyesinin az olması nedeniyle de don olayı fazla oluyor. Toroslar ve Amanos Dağları'na yağan kar eriyince inşallah gölümüzün su seviyesi yükselecek" dedi.

Kaynak: DHA

