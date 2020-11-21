Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajı büyüyecek - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Karaburun plajı alanının başlatılan çalışmalarla daha da genişletileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, İç Anadolu'nun en büyük sahili olan 3 kilometrelik Karaburun sahilinin bu yıl bin 600 metrelik bölümünün Beyşehir Belediyesi tarafından plaj olarak hazırlanıp yeni yüzüyle bölge insanının hizmetine sunulduğunu anımsattı.

Sahilin geriye kalan bin 400 metrelik bölümünün de plaj olarak önümüzdeki sezona hazır hale getirilmesi için çalışmalara şimdiden başladıklarını aktaran Bayındır, çalışmalara DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de göl kıyısında yürüttükleri kıyı temizliği faaliyetleri ile destek verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplam 3 kilometrelik sahil bandını ve bunun yanında karavan kamping alanları, yürüyüş yolları ve piknik alanları ile şehrimizin ve bölgemizin ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlama çalışmalarına başladık. Yapılan bu hizmetleri yerine getirirken her zaman ve daima 'ben' değil, 'hep birlikte' başaranlardan olacağız. Karaburun plajı sahilinin geriye kalan bin 400 metrelik bölümünün temizlenmesi çalışmalarında şehrimize kadar gelip yerinde tespitinin yapılarak kıyı temizliğinin başlamasında büyük katkıları olan DSİ 4. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker başta olmak üzere kurumumuzun tüm yetkililerine ve desteklerini gördüğümüz devletimizin tüm kademelerine şehrim adına teşekkür ediyorum."