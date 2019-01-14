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Beyşehir Gölü Sahilinin Çehresi Değişti

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Gölü kıyısında Jandarma Burnu mevkii olarak bilinen alanın yürüttükleri çalışmalarla çehresinin değiştiğini söyledi.

Beyşehir Gölü Sahilinin Çehresi Değişti, System.String[]
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Gölü kıyısında Jandarma Burnu mevkii olarak bilinen alanın yürüttükleri çalışmalarla çehresinin değiştiğini söyledi.

Jandarma Asayiş Bot Komutanlığının da bulunduğu Jandarma burnu bölgesinde ilgili birimlerin yürüyüş ve gezi yolu düzenlemesi için haftalarca devam eden bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Özaltun, daha önce toprak yol olan bu alanda Beyşehir'de ilk kez baskı beton uygulaması gerçekleştirdiklerini belirtti. Özaltun, "Burada yürütülen proje çerçevesinde oluşturduğumuz gezi ve yürüyüş yolumuzun baskı beton çalışmalarının tamamlanmasının ardından peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın istifadesi için kamelyalar yerleştirildi. Bu bölgeye gece aydınlatması sistemi de kuruldu. Jandarma Bot Komutanlığının bahçesi de bu proje kapsamında aynı çalışmalar içerisine dahil edildi. Ayrıca, amatör olta meraklılarının av için tercih ettiği, balıkçı teknelerinin de liman olarak kullandığı bu mevkide balıkçı teknesi ve diğer teknelerin göle indirilmesi ya da karaya çıkarılmasının kolaylıkla sağlanması için özel bir rampa oluşturuldu. Burada yürütülen tüm çalışmalar Beyşehir Belediyesinin kendi birimlerinde, kendi imkanlarıyla gerçekleştirildi" dedi.

Özaltun, Jandarma Burnu mevkisinde oluşturdukları gezi ve yürüyüş yolu projesinin tamamlanmasının ardından bu alanın vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören bir alan haline geldiğini de vurgularken, "Bu mevkide zaman içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız çeşitli projeler de bulunuyor. Örneğin, burada hazırladığımız bir Göl Feneri Projemiz var. Vatandaşlarımızın da çok beğeneceğine inandığımız bu projemizi önündeki yasal engelleri aşmamız halinde gerçekleştirmeyi çok arzu ediyoruz. Bu alanın kısa zaman içerisinde ilçemizin yeni bir çekim merkezi haline geldiğini görmek bizleri de çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Murat Özaltun, Konya, Jandarma, Beyşehir, Güncel
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