Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma tatbikatı - Son Dakika
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Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma tatbikatı

18.05.2022 21:19

Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma tatbikatı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bot ve paraşütçü atma tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma tatbikatı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bot ve paraşütçü atma tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

TSK'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı çerçevesinde Beyşehir Gölü açıklarında, Yılanlı Adası yakınlarında bot ve paraşütçü atma tatbikatı başarıyla icra edildi. Tatbikatta, senaryo gereği düşman rolündeki göl üzerinde bulunan Jandarma Asayiş Botu, F-16 uçakları ile taarruz edilmek suretiyle imha edildi. Tatbikatta, askeri uçaklardan paraşütle göl üzerine atlatılan paraşütçüler de daha sonrasında helikopterlerle çekilerek alındı. Tatbikata F-16 jetleri ile bir adet S-70 Skorksy helikopteri, bir adet AS J 32 helikopter, bir adet CN 235 Casa uçağı, Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı botu katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 16 Mayıs'ta başlatılan Uluslararası Anadolu Ankası-2022 tatbikatının dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 27 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek.

Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma tatbikatı
Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma tatbikatı
Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma tatbikatı
Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma tatbikatı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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