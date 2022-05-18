Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma tatbikatı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bot ve paraşütçü atma tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

TSK'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı çerçevesinde Beyşehir Gölü açıklarında, Yılanlı Adası yakınlarında bot ve paraşütçü atma tatbikatı başarıyla icra edildi. Tatbikatta, senaryo gereği düşman rolündeki göl üzerinde bulunan Jandarma Asayiş Botu, F-16 uçakları ile taarruz edilmek suretiyle imha edildi. Tatbikatta, askeri uçaklardan paraşütle göl üzerine atlatılan paraşütçüler de daha sonrasında helikopterlerle çekilerek alındı. Tatbikata F-16 jetleri ile bir adet S-70 Skorksy helikopteri, bir adet AS J 32 helikopter, bir adet CN 235 Casa uçağı, Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı botu katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 16 Mayıs'ta başlatılan Uluslararası Anadolu Ankası-2022 tatbikatının dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 27 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek.