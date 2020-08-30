Beyşehir Gölünde 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika

Beyşehir Gölünde 30 Ağustos coşkusu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kanolarıyla Beyşehir Gölünde 4 gün süreyle tur atan, gölün etrafında kilometrelerce pedal çeviren ve koşan 4 sporcudan 3'ü etkinliği tamamlayarak Beyşehir kent merkezine döndü.

Beyşehir Gölünde 30 Ağustos coşkusu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kanolarıyla Beyşehir Gölünde 4 gün süreyle tur atan, gölün etrafında kilometrelerce pedal çeviren ve koşan 4 sporcudan 3'ü etkinliği tamamlayarak Beyşehir kent merkezine döndü.

"Üç ekip tek hedef" sloganıyla başlattıkları kano ekspedisyonunu tamamlayan ekibin kadın sporcusu Nüşabe Deniz Paşazade, iskeleye yaklaştığında kanosunun üzerinde Türk bayrağı açarak kendisini karşılamaya gelenleri selamladı. Bisikletiyle pedal çevirerek etkinliğe katılan Zafer Mutlu ve koşarak iştirak eden Gökhan Güneri de kendilerine destek veren Türk bayraklı gruplarla birlikte bitiş noktası olan Vuslat Parkı'na giriş yaptı. Sporcuları Vuslat Parkındaki göl kıyısındaki iskelede Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve ilçe protokolü karşıladı.

Kanosuyla etkinliğe katılan Nüşabe Deniz Paşazade, burada Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir'e Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını, "Gölün sularıyla temizlenmiş bu bayrakların çok özel anlamı var. Ben Azerbaycan'da doğdu, büyüdüm, Azerbaycan benim anavatanım. Bu Azerbaycan bayrağı, Türkiye'de 25 senedir hayatımın en büyük kısmını yaşıyorum. Türk vatandaşıyım. Bu bizim büyük vatanımız. Bir de son 9 yıldır Kıbrıs'ta çalışıyorum, bu da yavru vatanımızın bayrağı. Türkiye'nin her sahada başarısı, Türk dünyasının başarısıdır. ve Türk dünyası her zaman Türkiye'nin yanında aslanlar gibi duracaktır. Azerbaycan'a ve Kuzey Kıbrıs'a da buradan kocaman selam olsun" dedikten sonra öperek teslim etti.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de her üç bayrağı öperek teslim alırken, "Burada çok büyük bir milletiz. İşte tek milletle beraber, üç devlet burada var. Diğer taraflarda da yine oldukça devletimiz var. İnşallah bu devletlerimiz daim kalır, zaten bu her üç bayrak da üç ülkenin de bağımsızlık sembolü. Bu üç devlet de bağımsız olana kadar çok mücadele etmiştir. İşte bunları unutmamak dileğiyle, gelecek nesillere hatırlatmak kaydıyla bu üç bayrağa dokunmaktan ve almaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Beyşehir Kaymakamı Özdemir ve protokol etkinliğe katılan sporculara birer teşekkür plaketi verdi.

Nüşabe Deniz Paşazade gazetecilere yaptığı açıklamada, göl üzerinde 110 kilometre katettiğini belirterek, gölün en büyük adası olan Mada Adasında yaşayan çocuklara da hediyelerini teslim ettiklerini söyledi. Zafer Mutlu da, heyecanla başlayıp bitirdikleri bir tur olduğunu ifade ederek, "26 Ağustos'ta çıktığımız parkuru 30 Ağustos'ta bitirmiş olduk. Çok güzel bir turdu ama bizim için en güzeli Mada adasına kadar yüzerek geçmemiz ve oradaki çocuklarımıza hediye bırakmamız oldu. İnşallah, bu adada kütaphane yok, bir kütaphane açmak için de buraya tekrar gelmeyi planlıyoruz" dedi.

Gökhan Güneri ise, Beyşehir Gölü etrafında 4 günde 168 kilometrelik bir koşu yaptığını vurgulayarak, "Çok güzeldi, yorucuydu ama çok keyifliydi. Atatürk'ümüzün ülkemizi tanıtmak amacıyla fotoğraf çektirmiş olduğu 19 noktadan birinde, Beyşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve gölün etrafını koşmak, buradaki insanlarla göz göze gelmek, onların istek ve sorunlarını, düşüncelerini dinlemek ve sizleri bunları aktarmak bizlere mutluluk verdi" diye konuştu.

Öte yandan, törenin sonunda Kapadokya Kaplanları Grubu'nun Mada Adasındaki çocuklar için spor yapmalarına teşvik amacıyla gönderdiği iki kano da mahalle muhtarı Kadir Yıldırım'a teslim edildi. - KONYA

Azerbaycan, Beyşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 17:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beyşehir Gölünde 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika Spor

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