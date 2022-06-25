Beyşehir ve Hüyük'te yağlık ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda inceleme yapıldı

Beyşehir ve Hüyük ilçelerindeki kıraç alanlarda bu yıl ekimi yapılan yağlık ayçiçeği tarlaları incelendi.

Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeği tohumu ekimi yapılan Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde kıraç alanlarda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Niyazi Emrah Çerez ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ile il ve ilçe müdürlükleri teknik personellerince inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede kıraç arazilerde yağlık ayçiçeğinin sağlıklı bir gelişim seyriyle yüksek verim potansiyeline sahip olduğu kanaati oluşmuş olup, bundan sonraki yıllarda bölge kıraç arazilerinde ilk sırada ekilecek ürün olduğu gözlemlenmiştir."ifadesi kullanıldı.