Beyşehir ve Hüyük'te yağlık ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda inceleme yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyşehir ve Hüyük'te yağlık ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda inceleme yapıldı

25.06.2022 14:36
Beyşehir ve Hüyük'te yağlık ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda inceleme yapıldı

Beyşehir ve Hüyük ilçelerindeki kıraç alanlarda bu yıl ekimi yapılan yağlık ayçiçeği tarlaları incelendi.

Beyşehir ve Hüyük ilçelerindeki kıraç alanlarda bu yıl ekimi yapılan yağlık ayçiçeği tarlaları incelendi.

Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeği tohumu ekimi yapılan Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde kıraç alanlarda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Niyazi Emrah Çerez ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ile il ve ilçe müdürlükleri teknik personellerince inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede kıraç arazilerde yağlık ayçiçeğinin sağlıklı bir gelişim seyriyle yüksek verim potansiyeline sahip olduğu kanaati oluşmuş olup, bundan sonraki yıllarda bölge kıraç arazilerinde ilk sırada ekilecek ürün olduğu gözlemlenmiştir."ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500
Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir ve Hüyük'te yağlık ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda inceleme yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:32 Tunceli'de 3 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
14:23 Serinlemek isteyen 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti!
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:17 Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
13:06 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 14:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: Beyşehir ve Hüyük'te yağlık ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda inceleme yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement