Beyşehirli milli tekvandocunun başarısı memleketinde sevinçle karşılandı

Milli tekvandocu Zeliha Ağrıs'ın katıldığı G4 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 53 kiloda Avrupa ikincisi olması memleketi Beyşehir'de sevinçle karşılandı.

İtalya'nın Bari şehrinde devam eden şampiyonada madalya mücadelesi veren Zeliha Ağrıs, gösterdiği başarılı performansla finale kadar yükseldi.

Finalde, son dünya şampiyonasında yendiği Rus rakibi Tatiana Kudashova'ya mağlup olan Ağrıs, gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehirli milli sporcu Zeliha Ağrıs'ın elde ettiği büyük başarı dolayısıyla kendisiyle bir kez daha gururlandıklarını kaydetti.

Beyşehir Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü Nafiz Çakır da, salonlarından yetişen milli sporcu Zeliha Ağrıs'ın el ve dizinden sakat olmasına rağmen müsabakalarda gösterdiği performans ve elde ettiği başarının her türlü takdir ve övgünün üzerinde olduğunu söyledi.