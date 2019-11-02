Son Dakika Haberleri: Beyşehirli milli tekvandocunun başarısı memleketinde sevinçle karşılandı
Son Dakika Güncel Beyşehirli milli tekvandocunun başarısı memleketinde sevinçle karşılandı

Beyşehirli milli tekvandocunun başarısı memleketinde sevinçle karşılandı

6 saat önce

Milli tekvandocu Zeliha Ağrıs'ın katıldığı G4 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 53 kiloda Avrupa ikincisi olması memleketi Beyşehir'de sevinçle karşılandı.

Beyşehirli milli tekvandocunun başarısı memleketinde sevinçle karşılandı, System.String[]

Milli tekvandocu Zeliha Ağrıs'ın katıldığı G4 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 53 kiloda Avrupa ikincisi olması memleketi Beyşehir'de sevinçle karşılandı.

İtalya'nın Bari şehrinde devam eden şampiyonada madalya mücadelesi veren Zeliha Ağrıs, gösterdiği başarılı performansla finale kadar yükseldi.

Finalde, son dünya şampiyonasında yendiği Rus rakibi Tatiana Kudashova'ya mağlup olan Ağrıs, gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehirli milli sporcu Zeliha Ağrıs'ın elde ettiği büyük başarı dolayısıyla kendisiyle bir kez daha gururlandıklarını kaydetti.

Beyşehir Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü Nafiz Çakır da, salonlarından yetişen milli sporcu Zeliha Ağrıs'ın el ve dizinden sakat olmasına rağmen müsabakalarda gösterdiği performans ve elde ettiği başarının her türlü takdir ve övgünün üzerinde olduğunu söyledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu planı belli oldu: Bekleyelim
"Boğazdaki imar yetkisi İBB'de değildir" diyen Bakan Kurum'a İmamoğlu'ndan yanıt: İBB'yi ya unuttu ya da unutturdular Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 13 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 18:19:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehirli milli tekvandocunun başarısı memleketinde sevinçle karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]