Son Dakika Haberleri: Beyşehirli Sporcular Başarılarıyla İlçenin Gururu Oldu

Beyşehirli Sporcular Başarılarıyla İlçenin Gururu Oldu

19 dakika önce

Beyşehirli sporcular, katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle ilçenin gururu oldu.

Beyşehirli Sporcular Başarılarıyla İlçenin Gururu Oldu, System.String[]
Beyşehirli sporcular, katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle ilçenin gururu oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ile Konya'da sona eren Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda dereceye giren Beyşehirli sporcuları kutladı.

Özaltun, 14-20 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapılan ve milli takım seçme kriterlerinden olan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Beyşehirli sporcular Zeliha Çavuşoğlu, Kader Kaya, Ayşe Kocaer'in kilolarında birinci, Ceren Tombalak'ın ise 3'üncülük derecesi elde ettiğini anımsattı.

Bu isimlerden Zeliha Çavuşoğlu'nun 50 kiloda şampiyon olarak milli takım kapısını aralama başarısını gösterdiğini vurgulayan Özaltun, şunları kaydetti:

"Turnuvada Beyşehirli sporcularımız değişik kategorilerde 5 birincilik, 2 de üçüncülük elde ederek, Konyamız ve bölgemiz adına önemli bir başarıya imza atmıştır. Konya'da yapılan ve 6 gün süren Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ise 68 kiloda Beyşehirli milli sporcumuz İrem Baysal ikincilik elde ederek büyük bir başarı örneği göstermiş, ilçemizin gururu olmuştur. Baysal, bu başarısı ile Turkish Open Şampiyonası'na girme hakkını kazandı. Şampiyonalarda derece elde eden Beyşehirli tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:15 Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Spor
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