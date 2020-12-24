Beytüllahim'de Noel, Kovid-19 salgını gölgesinde kutlanıyor - Son Dakika

Beytüllahim'de Noel, Kovid-19 salgını gölgesinde kutlanıyor

24.12.2020 15:01
Beytüllahim'de Noel, Kovid-19 salgını gölgesinde kutlanıyor, System.String[]

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'de Noel, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde kutlanıyor.

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'de Noel, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde kutlanıyor.

Her yıl dünyanın farklı bölgelerinden Hristiyanların akın ettiği işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim'deki Doğuş (Mehd) Kilisesi'nin medyanı salgın nedeniyle bu sene hayli sakin.

Doğuş Kilisesi'nin avlusuna giren herkesin ateşi ölçülüyor. Ayrıca kilise ve çevresinde belediye ekiplerince sürekli sterilizasyon işlemleri uygulanıyor.

Filistin hükümetinin talimatları doğrultusunda, Doğuş Kilisesi'nde bu gece yarısı yapılacak ayinin de maske ve mesafe kuralına uyularak sınırlı sayıda kişiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Geçmiş yıllarda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere üst düzey yetkililerin de katıldığı gece yarısı ayinine, bu sene bu düzeyde bir katılımın olmayabileceği belirtiliyor.

Kovid-19 nedeniyle Beytüllahim'de turizm ağır darbe aldı

Filistin Turizm Bakanlığına göre, 2019'da 2018'e göre yüzde 15,4 artışla 3,5 milyondan fazla turistin ziyaret ettği Beytüllahim'de turizm bu yıl salgın nedeniyle ağır darbe aldı.

Salgının başından bu yana, Beytüllahim başta olmak üzere tüm Filistin'de turizm sektörü büyük kayıplar yaşadı.

"Doğuş Kilisesi meydanında hiçbir turist bulunmuyor"

Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz senelerde Doğuş Kilisesi meydanında dünyanın farklı yerlerinden gelen Hristiyanların farklı dilleri duyulur, farklı kültürlere şahit olunurdu. Ancak gelgelelim bugün burada hiçbir turist bulunmuyor." dedi.

Salman, salgın nedeniyle Beytüllahim'de 67 turistik otel, 170 antika dükkanı ve onlarca restoran ile tesisin kapandığını söyledi.

Salgına boyun eğmeyeceklerini, işgale karşı çıktıkları gibi salgınla da mücadele edeceklerini vurgulayan Salman, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle Noel kutlamaları iptal edilmedi. Tüm törenler yapılıyor. Ancak sağlık protokolüne uygun şekilde az sayıda kişiyle."

Beytüllahim'de halkın yüzde 80'i geçimini turistik tesislerde çalışarak sağlıyor.

Beytüllahim'de turistlerin ve hacıların olmadığı alışılmamış bir Noel

Rum Ortodoks Rahip İsa Selciye ise Beytüllahim'den verilen mesajın "sevgi ve barış" olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınının toplumda korku yarattığını kaydeden Selciye, insanlara "korkmamaları, mesafeyi korumaları ve tüm önlemleri almaları" tavsiyesinde bulunduklarını aktardı.

Selciye, Beytüllahim'in bu yıl turistler ve hacılar olmadan alışılmamış bir Noel yaşadığını dile getirdi.

"Bu sene Noel geçmiş yıllardaki gibi değil"

Katolik din adamı Manuel Musallam ise, Kovid-19'un evlerde dua etmeyi gerektiren yeni bir gerçeklik dayattığını söyledi.

Musallam, "Ailece bir araya gelir, ilahiler okur ve dua ederiz. Her nerede olursa olsun iki kişi Mesih için toplandığında Rab onlarladır." diye konuştu.

Beytüllahim'de yaşayan Şirin Cuha da Kovid-19 nedeniyle bu yıl Neol atmosferini tam olarak yaşayamadıklarını ifade etti.

Cuha, şunları söyledi:

"Bu sene Noel geçmiş yıllardaki gibi değil. Noel'de herkes neşeli olurdu ama bugün Kovid-19 nedeniyle evden çıkamıyoruz, ayinlere katılamıyoruz. Noel'in atmosferini özlüyoruz. Bayram sevinci yok, çocuklar bayramı anlayamıyor. Kutlama ve tören yok."

Hazreti İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor.

Beytüllahim, Filistin, Doğum, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beytüllahim'de Noel, Kovid-19 salgını gölgesinde kutlanıyor - Son Dakika


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