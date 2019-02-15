Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

-Beytüşşebap ilçe kaymakamı, aynı zamanda belediye başkan vekili İsmail Pendik, yatılı bölge okulunda okuyan öğrencileri ziyaret ederek çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

-Beytüşşebap ilçe kaymakamı, aynı zamanda belediye başkan vekili İsmail Pendik, yatılı bölge okulunda okuyan öğrencileri ziyaret ederek çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe kaymakamı, aynı zamanda belediye başkan vekili İsmail Pendik, alay komutanı Albay Tahsin Saruhan ve ilçe müftüsü Eyüp Bucan, Anadolu imam hatip lisesi ve yatılı bölge ilk öğretim okulunu ziyaret etti. Cuma namazını öğrencilerle kılan Pendik ve beraberindekiler çeşitli projelerde dereceye giren öğrencilere ödüller verdi.



Kaymakam Pendik, Beytüşşebap Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ilde düzenlenen yarışmalarda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması ve ezan okuma yarışmasında il üçüncüsü olan Nurullah Argan, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında il üçüncüsü olan İlknur Cin ve hutbe okuma yarışmasında il üçüncüsü olan Gürkan Gökçe'ye çeyrek altın hediye etti. Daha sonra yatılı bölge ilk öğretim okulunda okuyan öğrencileri ziyaret edip okul ve yurtta incelemelerde bulundu. Pendik burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim görmelerini sağlamak amacıyla birçok projemizi hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Okumak altındır projesi her geçen gün meyvesini daha çok veriyor. Güzel dinimizi öğrenen öğrenci kardeşlerimizin başarısı bizi mutlu etti. Bunların başarısı ilçemizin başarısıdır bu sebeple ödüllendirmek istedik. Allah'ın izniyle ilçemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin sürekli destekçisi olacağız" dedi. - ŞIRNAK

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