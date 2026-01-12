Beytüşşebap'ta Acil Hasta İçin Seferberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Beytüşşebap'ta Acil Hasta İçin Seferberlik

Beytüşşebap\'ta Acil Hasta İçin Seferberlik
12.01.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam ve ekipler, kar nedeniyle kapalı yol açarak hastayı hastaneye ulaştırdı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde acil bir hasta için Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran ile Özel İdare ekipleri seferber oldu. Kaymakam Taşkıran, ekiplerle birlikte hastayı almaya giderken zamanla yarıştı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde 73 yaşındaki Fatma Alim, solunum yetmezliği şikayeti üzerine 112 acil servise başvurdu. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolunu açmak için İlçe Özel İdare ve 112 sağlık ekipleri köye sevk edildi. Bilgi verilmesi üzerine İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran da ekiplerle beraber kar nedeniyle kapanan yolda çalışmalara eşlik etti. 2 saat süren yol açma çalışmaları sonrası sağlıkçılar ve Özel İdare çalışanları köye ulaştı. Hasta, sedyeye alınıp kepçeyle ambulansın bulunduğu yere kadar getirildi.

Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Acil Durum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beytüşşebap'ta Acil Hasta İçin Seferberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:15:09. #7.11#
SON DAKİKA: Beytüşşebap'ta Acil Hasta İçin Seferberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.