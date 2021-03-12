Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Hasan Uğuz, Belediye Başkan Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte en güzel İstiklal Marşı'nı okuyan Zelal Bal (13), Kaymakam Uğuz tarafından ödüllendirildi.