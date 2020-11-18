Beyzanur bebek 21 yıl sonra teşekkür etti - Son Dakika

Beyzanur bebek 21 yıl sonra teşekkür etti

18.11.2020 10:39

- Beyzanur bebek 21 yıl sonra teşekkür etti 1999 yılında prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur Erdoğan 21 yıl sonra kendisine ilk müdahaleyi yapan hemşireye teşekkür etti 1999 yılında prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur Erdoğan 21 yıl sonra kendisine ilk müdahaleyi yapan hemşireye...

- Beyzanur bebek 21 yıl sonra teşekkür etti

1999 yılında prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur Erdoğan 21 yıl sonra kendisine ilk müdahaleyi yapan hemşireye teşekkür etti

SİVAS - 1999 yılında prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur Erdoğan 21 yıl sonra kendisine ilk müdahaleyi yapan hemşireye teşekkür etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımında 17 Kasım Prematüre günü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Gaffari Tunç, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kılıçbay, İdari Yönetici Gülseren Karabey ile sağlık çalışanları katılım gösterdi. 21 yıl önce prematüre bebek olarak serviste tedavi gören Beyzanur Erdoğan ile kendisine ilk müdahaleyi yapan Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nazlı Alkan'la bir araya gelmesi programa damgasını vurdu. Erdoğan Hemşire Alkan'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Bir araya gelmekten mutluluk duydular

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Nazlı Alkan, Beyzanur Erdoğan ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek, "Bugün burada Covid-19 salgınından dolayı kısıtlamalı bir şekilde 17 Kasım Dünya Prematüre Günümüzü kutlamaya çalıştık. Prematüre dünyaya gelen bebeklerin de hayata tutunmaları için ve sağlıklı nesiller yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Yenidoğan aşktır' sloganı ile bebeklerimize mor şapkalar takarak günümüzü kutladık. Prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur'la bir araya gelmekten dolayı çok heyecanlandım. Verdiğimiz emeklerin boşa gitmemesi bizleri mutlu ediyor " ifadelerini kullandı.

Genç kız hemşireyi yıllarca merak etti

Prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur Erdoğan ise "1999 yılında 26 haftalıkken dünyaya geldim. O dönemlerde hemşirem ile bir fotoğrafım vardı. Annemle konuşmamızda anne acaba hemşiremiz yaşıyor mu? Hala hayatta mı? diye çok soruyordum. Sora başka bir hemşire vesilesi ile hemşiremi buldum. Şuan elimde o ilk fotoğrafımız var. Hemşirem ile bir araya geldiğimizde duygu dolu anlar yaşadık. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Beyzanur bebek 21 yıl sonra teşekkür etti
Beyzanur bebek 21 yıl sonra teşekkür etti
Beyzanur bebek 21 yıl sonra teşekkür etti
Beyzanur bebek 21 yıl sonra teşekkür etti
Beyzanur bebek 21 yıl sonra teşekkür etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yoğun Bakım, Yenidoğan, Kasım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Beyzanur bebek 21 yıl sonra teşekkür etti - Son Dakika


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