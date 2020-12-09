Bezos, Musk ve Branson'a 'uzay yarışında' vergi indirimi - Son Dakika

Bezos, Musk ve Branson'a 'uzay yarışında' vergi indirimi

09.12.2020 23:47
Bezos, Musk ve Branson'a 'uzay yarışında' vergi indirimi, System.String[]

Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson'ın uzay yarışında vergi indirimi aldıkları ortaya çıktı.

Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson'ın uzay yarışında vergi indirimi aldıkları ortaya çıktı.

Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson tarafından yönetilen uzay araştırma şirketlerinin hepsinin fırsat bölgelerinde, federallerin ekonomik kalkınma projelerini çekmek için vergi teşvikleri sunduğu düşük gelirli alanlarda kilit tesisleri olduğu duyuruldu. ABD medyası, bu teşvikler sayesinde milyarderlerin bu bölgelerde yaptıkları yatırımlarda sermaye kazancı vergilerinden kaçınmalarına ve bu yatırımların değerinin büyük bir vergi faturası biriktirmeden artmasına izin verdiğini bildirdi. Vergi programının, Musk'ın SpaceX, Bezos'un Blue Origin ve Branson'un Virgin Galactic'i için turistleri uzaya götürmek ve önümüzdeki yıllarda astronotları aya ve Mars'a indirmek için çalışırken önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.


Bezos, Musk ve Branson'a 'uzay yarışında' vergi indirimi
Bezos, Musk ve Branson'a 'uzay yarışında' vergi indirimi
Bezos, Musk ve Branson'a 'uzay yarışında' vergi indirimi

Jeff Bezos, Elon Musk, Vergi, Uzay, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bezos, Musk ve Branson'a 'uzay yarışında' vergi indirimi - Son Dakika Dünya


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