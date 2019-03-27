Biatlon Dünya Kupası'nda kadınlar turunun enleri

Biatlon Dünya Kupası'nda sezonu geçtiğimiz Pazar günü noktaladık. Kadınlar turundan akılda kalanları beş soruda değerlendirip sezonun enlerini sizin için seçtik.
1) Sezon başında nasıl bir sezon bekliyorduk?
Sezon başında birçok sporcunun şampiyonluk için mücadele edeceği, sezon içerisinde çok sayıda ismin podyum göreceği ve çekişmenin son yarışa kadar süreceği bir sezon bekliyorduk.
2) Sezon nasıl geçti?
Sezon beklediğimiz gibi çok çekişmeli ve dengeli geçti. Tüm kategorilerde şampiyonu son yarışlarda belirledik. Kadınlarda Dünya Kupası bu yıl yeni yıldızlar kazandı ve jenerasyon değişikliği büyük ölçüde gerçekleşti.
3) Sezonun en önemli olayı neydi?
Kadınlarda Dünya Kupası sezonunun en önemli olayı İtalyanların dominasyonu oldu. Dorothea Wierer ve Lisa Vittozzi kariyerlerinin en iyi sezonunu geçirerek Dünya Kupası'nda kristal küre kazanmayı başardılar. Dorothea Wierer hem Dünya Kupası genel klasmanını hem de Dünya Şampiyonası
'nda toplu çıkış şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Lisa Vittozzi ise bireysel klasman kristal küresinin sahibi oldu.
4) Bu sezon bizi en çok ne şaşırttı?
Bu sezon bizi en çok Marte Olsbu Roeiseland’ın kayaklı koşudaki gelişimi, Denise Herrmann’ın atışlardaki eksikliklerini asgari seviyeye indirmesi ve Clare Egan’ın podyum için mücadele eden bir sporcuya dönüşmesi şaşırttı.
5) Bu sezondan gelecek sezona taşıdığımız en büyük merak unsuru/soru işareti nedir?
Bu sezonu geride bırakırken gelecek sezona taşıdığımız ve yaz boyunca merak edeceğimiz en önemli konu, bu sezon gelişim gösteren genç yıldızların gelecek sezon da bu seviyede kalıp kalamayacakları olacak.
Kadınlarda sezonun enleri
Sezon biterken sezonun enlerini seçmemek olmaz. Biz de kendimizce sezonun enlerini seçtik.
Sezonun en başarılı sporcusu: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Denise Herrmann (Üç sporcu da kariyer sezonlarını geride bıraktı, hepsi en başarılı sporcu olarak tanımlanmayı hak ediyor.)
Sezonun en iyi çıkış yapan sporcusu: Marketa Davidova, Paulina Fialkova (İkisi de elit sporcu seviyesine erişti.)
Sezonun en büyük hayal kırıklığı: Veronika Vitkova
Sezonun en keyifli yarışı: Dünya Şampiyonası'ndaki kadınlar toplu çıkış yarışı