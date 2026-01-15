Bıçakla Öldürdü, 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Bıçakla Öldürdü, 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Aldı

15.01.2026 11:26
Adana'da tartıştığı esnafı bıçaklayarak öldüren Tolga H., 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı esnafı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tolga H. ve bazı tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Seyhan Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Tolga H. ile maktul Hüsamettin Gözaçık (60) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktığını, sanığın yanındaki bıçakla saldırdığı Gözaçık'ı öldürdüğünü belirtti.

Tolga H. lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığını ifade eden savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Tolga H, maktul Gözaçık ile aralarında bir husumet bulunmadığını ve olay günü mesai arkadaşlarıyla temizlik yaptıkları sırada maktulün kendisine küfrettiğini ileri sürdü.

Mesai sonrası evine gittiğinde maktulün kendisini telefonla arayıp hakaretlerine devam ettiğini öne süren Tolga H, şöyle konuştu:

"Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Maktul beni iş yerine çağırdı. Maktulün eve gelmesinden korktuğum için yanına gittim. Masanın üzerindeki bıçakla bana saldırdı, sandalyeyle kendimi korudum. İş yerinde bulunan kesici bir aleti rastgele salladım. İş yerinden çıktığımda çevredekilerden sağlık ekiplerini aramalarını istedim. Polis ekiplerine teslim oldum. Kesinlikle maktulü öldürme amacım yoktu. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde 19 Mayıs 2025'te çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Seyhan Belediyesinin temizlik personeli Tolga H. (29) 21 Mayıs 2025'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

