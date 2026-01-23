Bıçakla Öldürme Cezası: 10,5 Yıl Hapis - Son Dakika
Bıçakla Öldürme Cezası: 10,5 Yıl Hapis

23.01.2026 15:16
Adana'da haksız tahrik nedeniyle erkek arkadaşını öldüren N.C., 10,5 yıl hapis cezası aldı.

Adana'da erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "bıçak ve diğer aletleri taşıma, satma veya bulundurma" suçlarından 10,5 yıl 3 gün hapse çarptırıldı.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, suça sürüklenen çocuk sanık N.C. (18) ile bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 21 Nisan 2025'te iki arasında ayrılma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada N.C'nin Mehmet Ayaz'ı (24) öldürdüğünü belirtti.

Savcı, N.C'nin suçu olay günü ve öncesinde uygulanan şiddetin oluşturduğu tahrik etkisi altında işlediği dikkate alınarak, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "bıçak ve diğer aletleri taşıma, satma veya bulundurma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 16 yıla kadar cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık N.C, maktulün sürekli şiddetine maruz kaldığını öne sürerek, "Mehmet Ayaz uyuşturucu kullanıyordu, beni tehdit ediyordu. Bu suçun mağduru benim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Maktul Mehmet Ayaz'ın müşteki kardeşi Y. Ayaz ise sanıktan şikayetçi olduğunu bildirerek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "bıçak ve diğer aletleri taşıma, satma veya bulundurma" suçlarından toplamda 10 yıl 6 ay 3 gün hapse çarptırdığı sanık N.C'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı mevkisinde, 21 Nisan 2025'te 2 kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayaz yaşamını yitirmiş, kız arkadaşı N.C. ise tedavisinin ardından "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

