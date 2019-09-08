Son Dakika Haberleri: Bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Halitpaşa Caddesi SGK Kavşağı'nda Metin D. ve kardeşi Çetin D. ile aralarında husumet bulunan Soner B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Soner B'nin bıçakla saldırdığı Metin D'nin yanı sıra birbirlerini darp eden Soner B. ile Çetin D. de yaralandı.

Gelen sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Metin D. hayatını kaybetti.

Aynı hastaneye kaldırılan Soner B. ise buradaki tedavisinin ardından polislerce gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren diğer yaralı Çetin D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Halitpaşa, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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