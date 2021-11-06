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Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur son yolculuğuna uğurlandı

06.11.2021 15:24

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur son yolculuğuna uğurlandı Kırklareli'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur Gökay Tuncel son yolculuğuna uğurladı.

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur son yolculuğuna uğurlandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur Gökay Tuncel son yolculuğuna uğurladı.

4 Kasım Perşembe günü önceden tanıdığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden İlknur Gökay Tuncel için Lüleburgaz Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Tuncel'in cenazesi Lüleburgaz Belediyesi önüne getirildi.

Törende konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli yürekleri dağlayan haberle sarsıldıklarını belirterek kadın cinayetleri son bulmasını söyledi. Gerenli "4 Kasım Perşembe akşamı hepimizi derinden yaralayan, yüreklerimizi dağlayan haberle sarsıldık. Belediyemizin gülen yüzü, iyilik meleği İlknur arkadaşımız, bir erkek tarafından canavarca katledilerek yaşamdan koparıldı. Hep televizyonlarda gördüğümüz, üzüldüğümüz, "Yeter" diye haykırdığımız kadın cinayetleri bugün bizim de canımızı hayattan aldı. Artık kelimeler tükendi. Kadına karşı şiddet artık son bulsun. İlknur ve onun gibi hayatının baharında, erkekler tarafından yaşamdan koparılan kadınları artık koruyalım. Biz İlknur'umuzu koruyamadık. Daha kaç kadının yaşamdan koparılması seyredilecek, artık bu cinayetleri durdurmak için, bu sosyal buhranı bir an evvel sonlandırmak için yetkililer harekete geçmeli" dedi.

Belediye önünde okunan duaların ardından 'isyandayı', 'kadına cinayete son' gibi açılan pankartlarla Tucel'in cenazesi Sokollu Mehmet Paşa Camisine getirildi.

İlknur Gökay Tuncel'in cenazesi kılınan öğle namazının ardından Lüleburgaz ilçe Mezarlığa defnedildi.

Cenazede arkadaşları, ailesi, kocası Caner Tuncel gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeye AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, siyasi parti yetkilileri, eş, dost ve akrabaları katıldı.

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur son yolculuğuna uğurlandı
Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur son yolculuğuna uğurlandı
Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur son yolculuğuna uğurlandı
Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur son yolculuğuna uğurlandı

Lüleburgaz, Kırklareli, Saldırı, Kasım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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