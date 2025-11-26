Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı - Son Dakika
Yaşam

Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

26.11.2025 23:40
Gümüşhane'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadını, çevredeki esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı.

ANİDEN SALDIRDI

Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 29 yaşındaki eşi N.K.'ye bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek saldırganı uzaklaştırırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

O.K.'nin eşine yönelik bıçaklı saldırısı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın, N.K.'nin arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden saldırdığı, kadını defalarca bıçakladığı ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMUYOR

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyete götürülürken, yaralanan N.K. ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.K.'nın tedavisinin devamı için Trabzon'a sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

