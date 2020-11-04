Biden: "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez" - Son Dakika

Biden: "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez"

04.11.2020 01:31
Biden:

ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez" ve "Seçmenler kimin başkan olacağını belirler" dedi.

ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez" ve "Seçmenler kimin başkan olacağını belirler" dedi.

ABD'de Başkanlık seçimlerinde halk oy verme işlemine devam ediyor. ABD halkının 46. Başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.

Biden, oy verme işlemi devam ederken, Delaware eyaletine bağlı Wilmington'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demokratların adayı Biden, "Şu anda oyunda çok fazla şey var göreceğiz. Bu gece hakkında konuşacak bir şey varsa bunun hakkında konuşacağım. Eğer konuşulacak bir şey olmazsa ertesi gün oyların sayılmasını bekleyeceğim" dedi.

Başkan Trump'ın seçim sonuçları netleşmeden bir zafer ilan etmesi halinde yanıt vermeyi planlayıp planlamadığı sorusuna yanıt veren Biden, yanıt verme sorumluluğu hissetmediğini belirterek, "Ne söylediğine ve nasıl söylediğine bağlı" ifadelerini kullandı.

Biden, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez ve bilirsiniz seçmenler kimin başkan olacağını belirler. Ne yaparsa yapsın ya da ne derse desin oylar sayılacak" ifadelerini kullandı.

Seçim sonucunu tahmin etmek konusunda batıl inançları olduğunu ifade eden Biden, seçim sonucu için "umutlu" olduğunu belirterek, belirgin demografik özellikleri olan ve anahtar eyaletlerde "ezici" seçmen katılımına olan güvenini ifade etti. Seçimleri kazanmak konusunda emin olup olmadığı sorusuna ise Biden, "Bilmiyorum" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Donald Trump, Joe Biden, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden: 'Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez' - Son Dakika


Son Dakika

Real Madrid, evinde Inter'i 3-2 mağlup etti Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Groningen formasıyla futbola geri dönen Arjen Robben, sakatlandı Bakan Koca, korona testi pozitif çıkanların izlemesi gereken yol haritasını paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bayern Münih, deplasmanda Salzburg'u 6-2 mağlup etti Bayern Münih, deplasmanda Salzburg'u 6-2 mağlup etti         
00:58
Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti         
00:37
ABD, 46. başkanını seçiyor! Tarihi seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı ABD, 46. başkanını seçiyor! Tarihi seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı         
23:48
Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı         
23:34
Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi         
22:40
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
20:45
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız         
19:48
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz         
19:11
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek         
18:55
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 01:41:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden: "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei