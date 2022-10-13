Biden: "Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak" - Son Dakika
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Biden: "Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak"

13.10.2022 22:14
Biden: "Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak"

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğuna işaret ederek, bu konuda gelecek hafta duyuruları olacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğuna işaret ederek, bu konuda gelecek hafta duyuruları olacağını söyledi.

Biden, 8 Kasım'daki ara seçimler öncesi batı eyaletlerine yaptığı ziyaretlerin California durağında altyapı paketi konusunda açıklamalarda bulundu.

Los Angeles'ta metro hattına yapılan yeni eklemeleri inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Biden, bu hattın toplu taşımayı geliştireceğini ve hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Biden, kongreden geçirdikleri altyapı paketi sayesinde ülke ekonomisinde düzelme yönünde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak. Benzin fiyatları çok yüksek, çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Biden, bu hafta Colorado, California ve Oregon eyaletlerini ziyaret ederek, burada çeşitli konuşmalar yapıyor.

Söz konusu programlar doğrudan bir "seçim kampanyası" olarak açıklanmasa da Biden gittiği yerlerde Demokrat adaylara destek çağrıları yapıyor ve bağış etkinliklerine katılıyor.

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Kaynak: AA

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