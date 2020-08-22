Biden Kovid-19 ile mücadele için gerekirse ekonomik faaliyetleri durduracağını açıkladı - Son Dakika

ABD'de Demokrat Partinin Başkan adayı Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturması halinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde gerekirse ülke çapında ekonomik faaliyetleri durduracağını söyledi.

Politico'nun haberine göre, Biden, ABC yayın kuruluşundan David Muir ile yaptığı söyleşide, Kovid-19'un ABD'de yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetlerin durdurulması dahil "ne gerekiyorsa" yapacağını belirterek "Ülkeyi işler, ekonomiyi büyür ve insanları çalışır halde tutmak için virüsün üstesinden gelmelisiniz. Ülkeyi kapatırım, bilim insanlarını dinlerim." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette Kovid-19 vakalarının artmasına rağmen faaliyetleri durdurma çağrılarına karşı çıkmış, yeni bir kapanmanın, ekonomiye onarılamaz biçimde zarar vereceğini söylemişti.

Trump, haziran ayında Fox News ile yaptığı söyleşide "Ülkeyi bir daha kapatmayacağız. Bunu yapmak zorunda kalmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de Demokrat Partinin sanal ortamda gerçekleştirilen kurultayında Joe Biden, partinin resmen başkan adayı olmuştu.

Cumhuriyetçi Partinin de yine Kovid-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği kurultayın son gününde Trump'ın başkan adayı olarak 27 Ağustos'ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.