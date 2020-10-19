Biga'da 15 köyde çiçek hastalığı karantinası - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 15 köy, hayvan hastalığı nedeniyle karantina altına alındı.

Güvemalan köyünden bir vatandaşa ait küçükbaş işletmesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığına rastlandı. Bunun üzerine Güvemalan ve çevresindeki 14 köyde karantina başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin incelemesi sonrası yayılımın önlenmesi amacıyla bu karanın alındığını bildirdi.

Atmaca, " Bozlar, Gerlengeç, Kepekli, İlyasalan, Koruoba, Ambaroba, Aşağıdemirci, Yukarıdemirci, Sinekçi, Hacıpehlivan, Yenimahalle, Sazoba, Emirorman, Sığırcık köyleri karantina altına alınmış olup, hayvan pazarımıza bu köylerden giriş ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.