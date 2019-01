Biga'da AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı.



AK Parti Biga İlçe Başkanlığı tarafından Kavaklık Caddesi'nde Sakarya Mahalle temsilciliği seçim bürosu açıldı. Açılışa, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan, AK Parti Karabiga Belediye Başkan adayı Ahmet Elbi ve partililer katıldı.



Açılışta konuşan Biga Belediye Başkanı adayı Bülent Erdoğan, en büyük derdinin Biga olduğunu söyledi. Erdoğan, "Derdiniz derdimiz, sevinciniz sevincimiz. Bizim en büyük derdimiz Biga! İnşallah daha güzel günlere hep birlikte gideceğiz. Biga'da doğduk, Biga'da mesleğimizi devam ettiriyoruz. Ailemiz, yakınlarımız, eşimiz burada. İnşallah evlatlarımızı da burada büyüteceğiz. Biga'yı iyi tanıyoruz. 30 sene öncesini de iyi biliyoruz, 15 sene öncesini de iyi biliyoruz. Son 5 senedeki çalışmaları da hep beraber gözlemliyoruz. 31 Mart'ta inşallah halkımız sandığa gittiği zaman en doğru kararı vereceğine en hassas kantarın milletin kantarı olduğuna inanıyoruz" dedi.



"Öncelikle milli mücadelede büyük kahramanlık yapmış bu güzel Biga'mızda olmaktan çok büyük onur duyuyorum" diyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Her zaman ifade ediyorum, Bizler Ankara'nın değil Çanakkale'nin vekilleriyiz. Her fırsatta her imkan da Biga'mızda olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Bugün bu açılış törenini böyle bir miting ortamında yapmış olmak başlı başına Biga'nın nasıl AK Parti Belediyesi'ni özlediğini gösteren en güzel fotoğraf. Bugün birçok Parti miting yapsa, toplantı yapsa bu kadar kalabalığı bir araya getiremez. Tüm hemşerilerim, tüm bu güzel insanlarımız, teşkilatlarımız ve komşularımız bir araya gelmişler sadece ufak bir büronun açılışında bizimle olmuşlar. Bu çok kıymetli bir iştir. Eğer biz buraya geldiğimizde bırakın küçük yatırımı, çok büyük yatırımlara rağmen halkımız olmasa teşkilatımızın motivasyonu olmasa bir kıymetimiz olur mu? Ama bakın açtığımız bir büro 50 metrekare ama Ak Parti'nin heyecanı AK Parti'nin iddiası adeta yeniden başlıyorcasına taze. Biga en büyük ilçemizdir. Nüfusta öyle, tarımda öyle, sanayide öyle. Çanakkale'nin tarımının tam yarısı buradan karşılanıyor. Biga bizi hiç yalnız bırakmadı. Biga bizi hiç üzmedi, ufak tefek düştüğümüz kalktığımız oldu. Biga belediyesi Ak Parti'nin olsun ki tüm hizmetler daha çabuk olsun, daha çabuk iş yapalım. Biga bunu hak ediyor. Biga'ya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yakışır onun çalışmalarına başladık. Balıklıçeşme'ye Sağlık Ocağı lazım dedik temelini attık. İnşallah bir ay içerisinde açılışını yapacağız. Biz İstanbul'un Ankara'nın neyi var ise Biga ve Çanakkale'nin de aynısını olmasını istiyoruz. Adı benim adaşım, soyadı Cumhurbaşkanımızın adaşı, Erdoğan Biga'nın evladı. Bülent Erdoğan'ı seçerken yol yapmayı, su yapmayı vaat etmiyoruz. Zaten tüm dünya diyor ki yolun en iyisini, altyapının en iyisini AK Parti yapar. Belediyelerdeki bütün iddiamızı şimdiye kadar tüm kamuoyu gördü. Biga'nın bir abiye ihtiyacı var, bir kardeşe ihtiyacı var. Hastanın yanında, dertlinin yanında, esnafın yanında, bir insana ihtiyacı var. O yüzden de Bülent Erdoğan'la 'Durmak yok yola devam' hizmetten korkumuz yok. Troya 2018, Boğaz Köprüsü, limanlar, hastaneler, okullar bütün bu hattı ayağa kaldıran çalışmalara sahip çıkın. Bandırma'dan Biga'ya nasıl bir kara tren gelirmiş dostta düşman da görsün. Biga'nın CHP'den alacağı hiçbir şey yok. Kaldı ki şu anki CHP Atatürk'ün kurduğu CHP ile zerre alakası olan bir CHP değil. Esnafımızın sorunlarını da biliyorum, tarımla ilgili sorunları biliyorum. Bununla ilgili çok büyük adımlar atıldı. Ziraat Bankası'ndan, Halk Bankasına kadar tarım desteklemelerinden süt desteklemeleri ne kadar birçok alanda yeni adımlar attık, atmaya devam edeceğiz. Beraber büyüyeceğiz. Muhtarın maaşı yoktu, bugün var. Sigortası yoktu, bugün var. Herkesin evi, işi, arabası biraz daha arttı. Ufak tefek sorunlar varsa da çözecek olan kendi partisi için de birliği beraberliği sağlayamayanlar değil yaparsa yine AK Parti yapar. Bizler istiyoruz ki bu yeni dönemde nasıl ki bölge bölge Çanakkale'yi ayağa kaldırdık. Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy Müzesi, Ezine de OSB Ayvacık'ta liman Çanakkale merkezdeki yeni yatırımlarımız hastanelerimiz başlamışsak aynı şekilde Biga'da artarak devam etmek istiyoruz. Bunun için bize güçlü bir adaş lazım. Bülent Erdoğan'ı size emanet ediyoruz. Sizden beklentilerimiz çok fazla. Yeni seçimde, yeni dönemde Biga da tekrar besmele çekiyor yola devam ediyoruz. Bu seçim koordinasyonumuzun hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

