Son Dakika Haberleri: Biga'da Orköy'den Orman Köylüsüne İnek Desteği

Biga'da Orköy'den Orman Köylüsüne İnek Desteği

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman köylerinde uygulanan Orman ve Köy İlişkileri(ORKÖY) süt sığırcılığı projesi kapsamında orman köylüsüne verilecek 6 adet süt ineği için kura çekimi yapıldı.

Biga'da Orköy'den Orman Köylüsüne İnek Desteği, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman köylerinde uygulanan Orman ve Köy İlişkileri(ORKÖY) süt sığırcılığı projesi kapsamında orman köylüsüne verilecek 6 adet süt ineği için kura çekimi yapıldı.

Biga'nın Bahçeli köyünde düzenlenen kura çekimine Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, ORKÖY Mühendisleri İrfan Yeşilbaş ve Mehmet Erginbay, köy muhtarı Turhan Özarı ile köylüler katıldı. Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, " ORKÖY süt sığırcılığı kredisi 3 aileye 2 şer adet kura yolu ile belirlenecek. Orman köylülerinin yerinde kalkındırılması kapsamında süt sığırcılığı kredisi tespiti kura çekilerek belirlenecek. Gerçek ihtiyaç sahiplerine 24 bin liralık kredi verilecek olup bu kredinin yüzde 20'si hibedir. Kredi sahipleri 24 bin liranın 4 bin 800 lirasını hibe geriye kalan 19 bin 200 lirasını 2 yıl ödemesiz, 5 yıl sonra total 7 yılda eşit şartlarda geri ödeyeceklerdir. Üretime katkı sağlamak amacı ile yapılan bu çalışmada kontrollerimiz olacak ve köylerde ikamet eden gerçek ihtiyaç sahiplerine inek vermek istiyoruz. Holstein ırkı gebe düveleri kendiniz buluyorsunuz, kendi köyünüzden alamazsınız. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

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