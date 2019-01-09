Son Dakika Haberleri: Biga'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Biga'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Biga'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Şakirbey kavşağında ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 17 LB 593 plakalı araç Bandırma-Çanakkale istikametinde seyir halindeyken Gümüşçay istikametinden gelen İ. K. yönetimindeki 17 KJ 197 plakalı araçla çarpıştı. Her iki araçta da hasar meydana gelirken kazada S. A. yönetimindeki 17 LB 593 plakalı araç içinde bulunan F. D. yaralandı. Yaralı F. D. olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

Bandırma, Çanakkale, Biga, 3. Sayfa
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