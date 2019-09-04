Son Dakika Haberleri: Bigadiç'in işgalden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü
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Bigadiç'in işgalden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü

4 saat önce

Bigadiç ilçesinin işgalden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Bigadiç'in işgalden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, System.String[]

Bigadiç ilçesinin işgalden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçenin kurtuluşunun canlandırıldığı tören, mehter takımının gösterisi, halk oyunları, türkü dinletisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Kaymakamı ve Bigadiç Kaymakam Vekili Zafer Oktay, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Hükümet, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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