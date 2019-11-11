Son Dakika Haberleri: Bigadiç'in yeni komutanı Teğmen Bulut Doğan göreve başladı
Son Dakika Güncel Bigadiç'in yeni komutanı Teğmen Bulut Doğan göreve başladı

Bigadiç'in yeni komutanı Teğmen Bulut Doğan göreve başladı

6 saat önce

Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Teğmen Bulut Doğan göreve başladı.

Bigadiç'in yeni komutanı Teğmen Bulut Doğan göreve başladı, System.String[]

Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Teğmen Bulut Doğan göreve başladı.


Jandarma Yüzbaşı Aytunç Tayfur'un Burhaniye cezaevi bölük komutanlığına atanmasıyla boşalan Bigadiç i İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Jandarma Teğmen Bulut Doğan atandı.


Jandarma Teğmen Bulut Doğan "Görevimiz süresinde ilçe halkımızın can güvenliği ve asayişini en iyi şekilde yerine getirmek içim mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru bizim için çok önemlidir. Tüm kurumlarımızla Muhtarlarımızla ve halkımızla iç içe çalışacağız. Tüm sorunlarımızı birlik beraberlik içesinde çözeceğiz" dedi.


Jandarma Teğmen Bulut Doğan evli ve bir çocuk babası. - BALIKESİR

Jandarma, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
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