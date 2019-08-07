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Bigadiç'te düğün geleneği; boğa kellesi için hedefi vuruyorlar

2 saat önce

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesi kırsal Kayalıdere Mahallesi'nde yüzyıllardır süren gelenek devam ediyor.

Bigadiç'te düğün geleneği; boğa kellesi için hedefi vuruyorlar, System.String[]
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesi kırsal Kayalıdere Mahallesi'nde yüzyıllardır süren gelenek devam ediyor. Yağcıbedir Yörüklerinden olan Kayalıdere kırsal mahallesinde düğünlerde ikram için verilen yemeklerde, büyükbaş hayvan kesiliyor. Düğün sahibinin kestiği boğanın kellesini almak için köylüler arasında metrelerce mesafedeki hedefi tüfekle vurma yarışı düzenleniyor. Davul zurna eşliğinde şenlik havasında geçen yarışma, renkli görüntülere sahne oluyor.
Bigadiç ilçesinin kırsal Kayalıdere Mahallesi'nde, yüzyıllardır sürdürülen gelenek, düğünlere farklı bir eğlence katıyor. Mahallede düğün yemeği için kesilen boğanın kellesi için hedefi vurma yarışması düzenleniyor. Metrelerce uzağa konulan 18 litrelik tenekeden hedefi vuran kişi, mahallenin silahşörü seçiliyor. Davul zurna eşliğindeki yarışmada renkli ve eğlenceli görüntüler ortaya çıkıyor. Kızı Tuğba Avcu'yu, Mustafa Demircan ile evlendiren Kayalıdere Mahallesi Muhtarı İbrahim Ethem Avcu'nun kızının düğün yemeği için kesilen boğanın kellesi de mahalle silahşörü seçimi için ayrıldı. Meydanda metrelerce uzağa kurulan hedefleri vurup, boğanın kellesini kazanmak için 35 kişi yarıştı. Yarışmada İrfan Bingül, silahşör seçilerek, boğanın kellesini aldı.
Düğün sahiplerinin hiçbir şekilde kesilen hayvanın kellesine dokunmadığını ve geleneği sürdürmek için ayırdığını söyleyen Muhtar Avcu, "Yarışmaya katılan atıcılar arasında hedefi tek seferde vuran silahşör oluyor. Ayrıca tüfek atıcıları arasında birinci gelen kişiye boğa kellesi veriliyor. Kelleyi alan evine götürüp ailesi ile yiyor. Bizim düğünümüzde yapılan müsabaka da İrfan Bingül, ilk sıradaki atıcıydı ve hedefi vurdu. Eğlencenin devam etmesi için ikinci ve üçüncüye para ödülü verdik. Kendisi mahallenin silahşörü seçildi. 25 hane olan Kayalıdere mahallemizde geleneklerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz" dedi.


Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:55 Kaynak: DHA
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