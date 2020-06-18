BİK İl Müdürü Oranlı'nın beşinci kitabı yayımlandı - Son Dakika

BİK İl Müdürü Oranlı'nın beşinci kitabı yayımlandı

Basın İlan Kurumu (BİK) Mersin İl Müdürü Çetin Oranlı'nın beşinci kitabı "Ruha Dokunan İnsan Öyküleri" okuyucuyla buluştu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Mersin İl Müdürü Çetin Oranlı'nın beşinci kitabı "Ruha Dokunan İnsan Öyküleri" okuyucuyla buluştu. Oranlı'nın kitapçılarda ve kitap sitelerinde satışa çıkan eserinde, 12 öykü yer alıyor. Açıklamasında, gerçeğe dayanan öykülerle insanların kalplerini etkilemeyi amaçladığını belirten Oranlı, "Hayatı mücadelelerle geçen Anadolu insanının kalbi iyilik dolu. İnsanlarımızın ayakta kalma çabalarını, yaşadığı dramları, hüzünleri, mutlulukları kitaplarıma yansıtmaya çalışıyorum. Yazdıklarımızla okurun kalbinde merhamet hissi başta olmak üzere iyilik ve güzellikler uyandırabilirsek ne mutlu." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı

Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi