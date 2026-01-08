BİK\'ten Dijitalleşme ve Yapay Zeka Adımları

Türk basınını, resmi ilan ve reklamlar yoluyla 65 yıldır destekleyen Basın İlan Kurumu (BİK), dijitalleşme ve yapay zeka odaklı yeni adımlarla basın sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyor.

Yürürlüğe 9 Ocak 1961'de giren 195 sayılı Basın İlan Kanunu ile faaliyetlerine başlayan BİK, yerel ve ulusal basın kuruluşlarına sağladığı resmi ilan ve reklam desteğiyle özellikle yerel medyaya "can suyu" olurken, son yıllarda hayata geçirilen dijital düzenlemelerle internet haber sitelerini de destek kapsamına aldı.

BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Ocak'ta İstanbul'da düzenleyecekleri "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" panelinin, kurumun misyonunu daha geniş camialara anlatma fırsatı sunacağını söyledi.

BİK'in kurulduğu günden bugüne basın kuruluşlarının gözbebeği mahiyetinde bulunduğunu ve onları resmi ilanlar ve reklamlar yayımlamak suretiyle düzenli ve sürekli destekleyen bir kamu kuruluşu olduğunu belirten Çay, gerek ulusal gerekse yerel düzeyde basın kuruluşlarının bu desteklerden istifade ettiğini dile getirdi.

Çay, "Bu desteklerin onların açısından kimi zaman can suyu mahiyetinde destekler olduğunun farkındayız. Dolayısıyla kurumumuzun destekleyici yönünün daha da güçlendirilmesi için elimizden gelen çalışmayı 65. yıl itibarıyla daha da güçlendirerek sürdürmeye gayret edeceğiz." dedi.

"Dijitalleşme süreci inanılmaz hızlı devam eden bir süreç"

Dijitalleşmenin tüm sektörleri etkileyen bir süreç olduğunu ve basının da bundan etkilendiğini anlatan Çay, "Dijitalleşme sürecinin hızlanmasıyla tüm basın kuruluşları, yazılı basın işlerini internet haberciliğiyle çeşitlendirme yoluna gitti. Bizler de Basın İlan Kurumu olarak bu süreçleri yakından takip ederek, yapılan yeni düzenlemelerle internet haber sitelerinde de ilan yayımlanma sürecini başlatmış olduk. Bu süreç 2022 yılında planlandı ve 2023 itibarıyla hayata geçirildi." diye konuştu.

Kurum açısından sürece uyum sağlama noktasında birtakım yazılım geliştirme çalışmaları yapıldığını anımsatan Çay, şöyle devam etti:

"BİK Analitik markamız bu dönemde hayata geçirildi. Kurumumuz sürecin gerisinde kalmamak adına gerekli düzenlemeleri, çalışmaları, yazılımları da ortaya koymuş oldu. Yine benzer şekilde 'ilan.gov.tr' web sayfası çalışmaları tamamlandı ve aynı dönemde hayata geçirildi. Dijitalleşmenin getirmiş olduğu birtakım düzenlemeleri yakalayabilmek adına kurumumuzun ortaya çıkardığı markalar ve çalışmalar olarak hem BİK Analitik hem 'ilan.gov.tr'yi burada zikretmek gerektiği kanaatindeyim. Tabii dijitalleşme süreci inanılmaz hızlı devam eden bir süreç. Bu noktada yapay zekanın sektöre ne tür etkileri olacağı konusu önümüzde bizi bekleyen konulardan bir tanesi."

Çay, 9 Ocak'taki etkinlikte, yapay zekanın sektöre etkilerini analiz etmeye ve BİK'e bu süreçte ne tür görevler düştüğünü değerlendirmeye ihtiyaç olduğu belirterek, konunun uzmanı akademisyenlerle düzenlenecek panellerle, yeni dönemde üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Bu konuda BİK'in yazılım geliştirme süreçlerinde birtakım yeni düzenlemeler ortaya koyarak sürecin gerisinde kalmama ve sektöre destek olma misyonunu layıkıyla yerine getirmeyi arzuladıklarını ifade eden Çay, bu alandaki çalışmalarının, yapılacak panelle yeni dönemde de hızlı şekilde süreceğini dile getirdi.

"Kurumsal işbirliklerini genişletmeyi arzu ediyoruz"

BİK'in desteklerinin özellikle yerel medya açısından "can suyu" mahiyetinde olduğuna dikkati çeken Çay, şunları kaydetti:

"Arzumuz şu, bu desteklerin bir yapılandırıcı mahiyette olduğunun düşünülmesi. Zira bu destekleri verirken, bir taraftan basın kuruluşlarımızın ileriye dönük olarak kendi açısından bunu bir fırsat olarak görüp, üzerlerine düşen görevleri beraberinde yerine getirmeleri, bunu bir tamamlayıcı, destek unsuru olarak görüp, yapılandırma fırsatını kaçırmadan kendi vazifelerini de en iyi şekilde idrak ederek, basın çalışanlarının haklarını, hukuklarını koruyarak, bu anlamda görevlerini de yerine getirerek devam ettirmeleri arzusundayız. Böyle olursa, yapmış olduğumuz bu çalışmaların, destek mekanizmasının sonuçlarını daha iyi alırız kanaatindeyim."

BİK'in destek kapsamını genişletmeyi istediklerini belirten Çay, kurumun, sadece direkt sağladığı destekler boyutuyla değil, bir kamu kuruluşu olma ve kamu gücünü kullanma hüvviyetiyle birtakım kurumsal işbirlikleri geliştirip, bunun ortaya koyacağı fırsat alanlarının da basın camiasına kazanımlar sağlamasına imkan sunacağını söyledi.

Bu noktada görüşmelerini sürdürdükleri yeni projelerin bulunduğunu anlatan Çay, "Bunlar tabii şu anda çalışma aşamasında. İnşallah imza aşamasına geldiğimiz, mutabakat noktasına geldiğimiz projelerin duyurusunu da sizler aracılığıyla en kısa zamanda yapacağız. Kurumsal işbirliklerini genişletmeyi ve daha geniş alanlarda direkt sağladığımız desteklerle birlikte, dolaylı yollarla da basın camiamıza destek unsurları, mekanizmaları oluşturmayı arzu ediyoruz." dedi.

"Basın İlan Kurumu üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirecek"

Çay, ileriye dönük baktıklarında, kendileri açısından hem fırsatların hem de risklerin söz konusu olduğunu, çalışmalarını geç kalmadan hakkıyla yerine getirmeleri durumunda bu riskleri fırsata çevirebileceklerini söyledi.

Yapay zeka meselesinin bu anlamda üzerinde en fazla çalışmaları gereken konulardan biri olduğuna işaret eden Çay, "Diğer tarafta içerik üretimi konusu ve haberin telifi meselesi var. Bu hepimizin üzerinde dikkatle çalışması gereken konu başlıklarından bir diğeri. Zira biz yapay zekayı anlatırken, konuşurken, içerikten bağımsız konuşamayız. Yapay zeka dediğimiz şey, içerik olmadan karşılığı olmayacak, içerikten bağımsız düşünülemeyecek bir konu." ifadelerini kullandı.

Hem haberin hem habercilerin hukukunu korumak, içerik üreticilerinin haklarını teslim etmek açısından haberin telifi meselesinin gelecek dönemde çalışılması gereken bir diğer konu başlığı olduğunu vurgulayan Çay, şöyle devam etti:

"Konunun, globalde birtakım rekabet zorlukları olduğunun da farkındayız. Bu anlamda kurumumuzu güçlendirmek ve birlikte konuyu çalışmak durumunda kalacağımız diğer paydaşlarla daha eşit düzeyde müzakereler yürütebilmek adına, camiamızı da arkamızda bu süreçte görmek arzusundayız. Zira biz, onların ihtiyaç duyduğu noktalarda Basın İlan Kurumu olarak elimizden geldiğince gayret etmeye ve elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz. Bu birliktelik sağlanabilirse sonuç alma noktasında bizim de elimizin kolaylaşacağı kanaatindeyiz. Bu iki hususu özellikle önümüzdeki dönemde çok fazla çalışacağız ve konuşacağız diye düşünüyorum."

Çay, 9 Ocak'taki programa tüm basın camiasını davet ettiklerini, hem dile getirecekleri konular, talepler ve sorunların çözümü hem de üzerinde çalıştıkları projelerin hayata geçirilmesi noktasında onlarla birlikte çalışmayı istediklerini belirtti.

Meselelere hep pozitif baktıklarını ifade eden Çay, "Her ne kadar önümüzde çeşitli sorunlar olsa da çözüm arayışları, bize enerji vermesi için bu pozitif bakış açısının muhafaza edilmesiyle daha kolay olacaktır. Kendi camiamızla birlikte çalışma imkanlarını çeşitlendirmek ve sorunların üstesinden gelme noktasında onların da desteğini arkamızda görmek arzusundayız. İnşallah bu atmosferi sağlamak adına Basın İlan Kurumu üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirecek ve sürece öncülük edecektir." dedi.