Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlar, kimliğin korunması için önemli - Son Dakika

DÜNYA Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların ihya edilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Çocukların bu sporları tekrar icra eder hale gelmeleri, sporları canlandırmak, kültür ve kimliğimizi korumak son derece önemli" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki bir otelde, 'Geleneksel Sporların İhyası' temasıyla gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Etnospor Forumu sona erdi. Forumun kapanış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, toplumların köklerine indiğini söyledi. Her toplumun kendine has bir kimliğe sahip olduğunu ve bu kimlik sayesinde değerli olduklarını aktaran Erdoğan, her ülkenin farklı bir renk olduğunu söyledi. Erdoğan, "Her bir toplum bir renk. Dolayısıyla geleneksel sporlar açısından baktığımızda bunların ihya edilmesi çok önemli. Çocukların bu sporları tekrar icra eder hale gelmeleri, sporları canlandırmak, kültür ve kimliğimizi korumak son derece önemli" dedi.

ÇÖZÜM YOLU KARŞILIKLI SAYGI

Dünyada son dönemlerde huzur dolu bir ortam olmadığına vurgu yapan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kültürlerin, insanların birbirlerine benzemesi gibi baktığımızda söylenecek çok şey var. Aslında çözüm yolu karşılıklı saygı. Karşılıklı saygı da her bir toplum, ulus kendi kültürlerini dikkate aldıklarında ve bunun üzerine bir şeyler bina ettiklerinde gerçekleşiyor. Spor bunun bir yolu. Sporun etrafındaki müzik, formalar her biri çok değerli. Tüm katılımcılar bu forumda çok önemli katkılarda bulundu. Bu sene burada çok daha fazla sayıda yabancı bakan bir araya geldi. Bu sayede işin hükümet yönünü ele alma imkanı bulduk. Karşılıklı tanışmalar bu bağların oluşturulmuş olması burada gerçekleştirdiğimiz bu ağ son derece değerli."

DEKLARASYON YAYIMLANDI

Bilal Erdoğan, forumun her yıl daha büyük bir şekilde yapılması için çaba gösterdiklerini söyledi. Erdoğan, toplumun her kesimini bu işin içine çekebileceğini düşündüklerini, bunun da dünyayı yaşanması daha güzel bir yer haline getireceğini kaydetti. Bilal Erdoğan'ın konuşmasının ardından dün başlayan foruma yönelik deklarasyon yayımlandı. Foruma katılan 49 ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlere okunan deklarasyonda, geleneksel sporların korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda hükümetlere önemli işler düştüğü, gençler ve çocuklara yönelik çalışmalar yapılması gerektiği ve üniversitelerle işbirliğine gidilmesine yönelik ifadeler yer aldı.

Deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Geleneksel sporlar ile modern sporlar ayrılmaz bir parçadır. Hükümet kuruluşlarının bu çerçevede gösterecekleri çabalar çok önemlidir. Hükümetlerin ulusal stratejiler geliştirmesi lazım. Geleneksel sporlar bu sayede modern sporlar ile yaşayabilir. Geleneksel kendilerine has niteliklerinin dikkate alınması lazım. İkinci bir nokta geleneksel spor ve oyunların ülkelerin spor sistemine entegre edilmesi önem taşıyor. Bu sayede geçmiş ve gelecek anlamında bağ sağlanabilir. Geleneksel spor ve oyunların sürdürülebilirliğinin sağlanması için kaynak sorununun çözülmesi lazım. Geleneksel sporlara medyanın da dahil edilmesiyle sponsorluklar oluşturulabilir."

GELENEKSEL SPOR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Forumun sonunda 2. Geleneksel Spor Ödülleri verildi. 'Destekleyici Akademisyen' ödülü Prof. Dr. Mehmet Türkmen, 'Genç Sporcu' dalında Şamil İslamov, 'Tecrübeli Sporcu' dalında Lojos Kassai, 'Geleneksel Spor Organizasyonu' dalında Japon Atlı Okçuluk Derneği, 'Uluslararası Sponsorluk' dalında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), 'Liderlik Ödülü' Yakustistan'dan İnnokentiy Grigoriev'e Bilal Erdoğan tarafından verildi. Törende katılımcı ülkelerin temsilcilerine sertifika verildi.