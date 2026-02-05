Bilal Erdoğan Gençlerle Buluştu, Sporcu Cumhurbaşkanı Vurgusu Yaptı - Son Dakika
Bilal Erdoğan Gençlerle Buluştu, Sporcu Cumhurbaşkanı Vurgusu Yaptı

Bilal Erdoğan Gençlerle Buluştu, Sporcu Cumhurbaşkanı Vurgusu Yaptı
05.02.2026 18:59
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gençlerle yaptığı sohbette vakfın faaliyetlerini anlatarak, gençlerin temiz bir muhakeme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'ye transfer olma süreci üzerinden sporcu bir Cumhurbaşkanına sahip olduklarını belirtti. Ayrıca, depremlerden etkilenen bölgelerin gelecekte cazibe merkezleri olacağını ifade etti ve Batı medeniyetinin kökenlerinde gözyaşı ve kan olduğunu söyledi.

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde katıldığı 'Kütüphane Sohbetleri'nde, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olma sürecine ilişkin soruya, "Bizzat sporcu olan bir Cumhurbaşkanı var. Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanı'na çok ciddi falsoları oldu; ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir" cevabını verdi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği sohbette vakfın çalışma alanlarını ve bugüne kadarki faaliyetlerini aktardı. Bilal Erdoğan, gençlere yönelik yaptığı konuşmada, "Gençlerde temiz bir muhakeme yeteneği var. Yeter ki ayaklarını sağlam zemine basabilsinler. Yeter ki sosyal medyada bir cümleyi, sloganı yargı edinmeyip biraz kafa yorup, 'derinlemesine anlamaya çalışayım' desinler. Ondan sonra gençleri tutamazsınız. Yaptığımız çalışmalarda bunu gördüğümüz için söylüyorum" dedi.

Erdoğan, gençlerin eğitim noktasında avantajlı olduğunu belirterek, "Dünyanın hiçbir yerinden geride kalmadan, dünyanın birçok ülkesinde olmayan modelleri biz ülkenin tamamında uygulamayı başarmışız. Bugün Türkiye'de doğan, büyüyen bir çocuğun, gencin dünya çapındaki şeyleri artık düşünebilecek cüreti olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın bizi getirdiği yer diyebiliriz" diye konuştu.

'DEPREM BÖLGESİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK'

Bilal Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde konut yapımına ilişkin, "Bugün başardığımız şeyi başarmak, inanılmaz bir şey. En az 20 yıl vadeli, bugünkü inşaatın maliyetini kesinlikle karşılamayacak gerçekten çok ekonomik, rahat şartlarda insanlar ev sahibi olmuş olacak tekrar. Bu 11 ilimizin yıkıntılarının yerine yapılan şehirlerin hepsi Türkiye'nin en nezih, en temiz, en sağlıklı, en yaşaması güzel şehirleri olacak. Bu bölge Türkiye'nin yeni cazibe merkezleri olacak. Tayyip Erdoğan'ın hayatında milletine hizmet etmek, iş yapmak dışında başka bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

'SPORCU BİR CUMHURBAŞKANI VAR'

Bilal Erdoğan, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olma sürecine ilişkin detayların sorulması üzerine Türkiye'nin sporcu bir Cumhurbaşkanına sahip olduğunu kaydederek, "Bu ne ilk, ne son. Bir kere Türkiye'de sporcu bir Cumhurbaşkanı var. Kendisi 10 seneden fazla amatör futbol oynamış, Fenerbahçe'den transfer teklifi almış, direkten dönmüş. Bizzat sporcu olan bir Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla spor kamuoyu da zaman zaman Cumhurbaşkanı'na haksızlık etti. Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir. İşte Galatasaray'ın stadını yapmıştır, Beşiktaş'ın bir şeyini yapmıştır. Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler. Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı" cevabını verdi.

'KAN GÖRÜYORUZ, GÖZYAŞI GÖRÜYORUZ'

Epstein dosyaları ile ilgili soru üzerine Bilal Erdoğan, "Batı medeniyeti elbette bir medeniyet ama bu medeniyetin nereden beslendiğine, neyle beslendiğine baktığımız zaman kan görüyoruz, gözyaşı görüyoruz. Köleleştirilen Afrika halkları, yok olmuş Amerikan uygarlıklarının üzerine kurulduğu için bereketi olmuyor" dedi.

Kaynak: DHA

