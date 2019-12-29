Bilardo salonunun tavanını delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilardo salonunun tavanını delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar - Son Dakika

Bilardo salonunun tavanını delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

6 saat önce

Antalya'da atıl vaziyetteki bilardo salonunun tavanını delerek kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, 18 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

Antalya'da atıl vaziyetteki bilardo salonunun tavanını delerek kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, 18 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Soyguncuların iş yerinin zeminini delerken ses duyulmaması için su vanasını açtıkları ve salonu su ile

doldurdukları tespit edildi.

Olay, Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce bilardo salonu olarak işletilen atıl vaziyetteki bilardo salonuna giren hırsızlar, yanlarında getirdiği ekipmanlarla tavanı delmeye başladı. Soyguncular çevreden ses duyulmaması için su vanasını açarak, eski bilardo salonunu su ile doldurdu. Deldikleri tavandan kuyumcu dükkanına ulaşan hırsızlar, 9 kilo 22 ayar ve 9 kilo 14 ayar altını çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen ve manzara karşısında şaşkına dönen kuyumcu dükkanı sahibi polis ekiplerine haber verdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis inceleme yaparken, itfaiye ekipleri de bilardo salonundaki suyun tahliye çalışmasını sürdürüyor.

(Arif Kaplan/İHA)

Bilardo salonunun tavanını delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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