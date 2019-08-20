Son Dakika Haberleri: Bilardonun en iyisi Türkiye'de belli olacak
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Bilardonun en iyisi Türkiye'de belli olacak

1 saat önce

Dünyanın en iyi oyuncularının mücadele edeceği Survival Masters 3 Bant Bilardo Turnuvası, 21-24 Ağustos'ta TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsoru olduğu Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bilardonun en iyisi Türkiye'de belli olacak, System.String[]
Dünyanın en iyi oyuncularının mücadele edeceği Survival Masters 3 Bant Bilardo Turnuvası, 21-24 Ağustos'ta TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsoru olduğu Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Turkcell açıklamasına göre, Turkcell'in ana sponsoru olduğu Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek Survival Masters 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda dünyanın en iyi 24 oyuncusu şampiyonluk için mücadele edecek. Formatıyla dikkati çeken turnuvada Türkiye adına aralarında Tayfun Taşdemir ve Semih Saygıner'in de yer aldığı yedi sporcu yarışacak.
Dünyanın en iyi oyuncularının mücadele edeceği Survival Masters 3 Bant Bilardo Turnuvası, 21-24 Ağustos'ta TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsoru olduğu Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Dünya sıralamasının ilk 20'sinde yer alan bilardoculara dört "wild card"lı (özel davetli) oyuncunun eklenmesiyle oluşan 24 kişi, İstanbul Radisson Blu Büyük Balo Salonu'nda kozlarını paylaşacak. 45 dakikalık iki yarı ve dört oyunculu formatla oynanan turnuvada, setlerinde en iyi puanları elde eden ikişer oyuncu çeyrek finale yükselmeyi başaracak.

25 branşta 34 bini aşkın sporcunun destekçisi

Survival Masters 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda Türkiye adına yedi sporcu yarışacak. Dünya sıralamasında 3'üncü basamakta yer alan Tayfun Taşdemir, 4'üncü sıradaki Semih Saygıner, 9'unculuğu elinde tutan Murat Naci Çoklu ve 20'nci sırada yer alan Lütfi Çenet doğrudan, Mehmet Can Çapak, Turgay Orak ve Tolgahan Kiraz da Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından verilen wild card ile organizasyona katılacak.

Bugüne kadar 25 branşa 34 binden fazla sporcuyla destek veren Turkcell'in katkısı sayesinde TURKSPORU, son iki senede büyük başarılara imza attı. Turkcell, 2018'den bu yana Türkiye Bilardo Federasyonu'nun da ana sponsorluğunu üstleniyor.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:14 Kaynak: AA
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