Bilecik 7 Bölgeden Gelen Belediye Başkanlarını Ağırladı

Ülkenin 7 bölgesinden büyük şehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarının katıldığı Kent Başkan 2018 Ödül Töreni için misafir edilen belediye başkanları, Bilecik'in tarihi yerlerini gezerek, kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Belediye başkanları Tarihi Belediye Binası, Tarihi Saat Kulesi, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret ettiler. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok şehrin belediye başkanının olduğu heyeti ağırladı.



"Konuklarımızı dirilişin şehri Bilecik'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk"



Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can burada yaptığı konuşmada, yurdun birçok şehrinden konukları Bilecik'te ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Can, "Türkiye'mizin her ilinden hemen, hemen belediye başkanlarımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız misafir gruplarımız var. Burada bir dergimizin ödül töreni dolayısıyla Bilecik'teler. Bizde onları burada ağırlamaktan keyif duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

