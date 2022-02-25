Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılması - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılması

25.02.2022 18:12
Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılması

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "İki aylığına görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım." dedi.

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "İki aylığına görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım." dedi.

Şahin, düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığından kendisine ulaştırılan kararı okudu.

İlgili kanunun maddesi gereğince kararın alındığını anlatan Şahin, "Dava sürecinde, davaların salahiyeti için iki aylığına görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım. O süreçte 2 aylığına başka başkan burada durur. " dedi.

Şahin, "kendisine yönelik mal varlığı soruşturması başlatıldığı" iddialarına yönelik soru üzerine " Öyle bir şey bana mahkemeden gelmedi. İddianame çıkmadan öyle bir şey olmaz zaten. Şu anda yok. Benden ifade de alınmadı." yanıtını verdi.

Karara itiraz ederek yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağını aktaran Şahin, CHP Genel Merkezi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Şahin, genel merkeze savunma için gideceğini dile getirerek " Ben yazılı savunma dışında sözlü savunma da istedim. O bizim normal sürecimiz. İhraç kararı alınması beni üzer ama öyle bir karar çıkacağını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldı

Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılması
Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılması
Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılması

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Adı rüşvet iddialarına karıştı! Bilecik Belediye Başkanı Şahin görevden uzaklaştırıldı Adı rüşvet iddialarına karıştı! Bilecik Belediye Başkanı Şahin görevden uzaklaştırıldı

Semih Şahin, Bilecik, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılması - Son Dakika


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