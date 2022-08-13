Köyde kaybolan 2 çocuk, bulunup, ailelerine teslim edildi - Son Dakika
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Köyde kaybolan 2 çocuk, bulunup, ailelerine teslim edildi

13.08.2022 15:39
Köyde kaybolan 2 çocuk, bulunup, ailelerine teslim edildi

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar köyünde kaybolan Ozan Tuna Balcıoğlu (12) ile kuzeni Yağmur Aysel Sarısaç (9), jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla 3 kilometre mesafede bulunup ailelerine teslim edildi.

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar köyünde kaybolan Ozan Tuna Balcıoğlu (12) ile kuzeni Yağmur Aysel Sarısaç (9), jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla 3 kilometre mesafede bulunup ailelerine teslim edildi.

İstanbul'da oturan Halil Balcıoğlu, kardeşi Gülden Sarısaç, çocukları Ozan Tuna Balcıoğlu ve Yağmur Aysel Sarısaç ile birlikte Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar köyünde satın aldıkları bahçeye gitti. Bir süre sonra Ozan ve Yağmur, su almak için bahçeden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki araçlarına gitti. Ancak kuzenler geri dönmedi. Halil ve Gülden kardeşler çevrede yaptığı aramalarda çocuklarını bulamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla çocukları bahçeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar daha sonra ailelerine teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Gölpazarı, İstanbul, Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köyde kaybolan 2 çocuk, bulunup, ailelerine teslim edildi - Son Dakika

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