Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde mermer fabrikasından külçe altın, döviz, ziynet eşyası ve kıymetli evrak çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçede faaliyet gösteren mermer fabrikasına giren 4 zanlının, iş yerindeki çelik kasadan 4 külçe altın, 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası, çeşitli döviz ve çekleri çaldıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

"Kasa Operasyonu 3" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik, İstanbul, Bursa ve Sakarya illerindeki 5 bin 800 dakikalık görüntüler inceleme altına alarak geniş çaplı çalışma yapıldı. Asayiş ekipleri, şafak operasyonuyla suça karıştıkları tespit edilen C.Y. ve F.Y'yi Bursa'da, İ.Y. ve Ü.Y'yi İstanbul'da yakaladı.

Söğüt'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İ.Y. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

22 Temmuz'da düzenlenen "Kasa Operasyonu 1" kapsamında O.G.A, M.A, K.A ve T.A. İstanbul'da yakalanarak Söğüt'teki adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden O.G.A. ve M.A. serbest bırakılmış, K.A. ve T.A. tutuklanmıştı. "Kasa Operasyonu 2" de O.G.A, B.T, V.Ç, E.C ve D.A, çıkarıldıkları adli mercilerce cezaevine gönderilmişti.