Son Dakika Haberleri: Bilecik Merkez Belediye Meclis Üyeleri Belli Oldu

Bilecik Merkez Belediye Meclis Üyeleri Belli Oldu

1 saat önce

Bilecik'te dün yapılan seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'nin 15 isim Belediye Meclisinde yer alacak.

Bilecik Merkez Belediye Meclis Üyeleri Belli Oldu, System.String[]
Bilecik'te dün yapılan seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'nin 15 isim Belediye Meclisinde yer alacak.

38 bin 977 seçmenli Bilecik merkezde 33 bin 472 seçmen sandığa gitti. 119 sandıkta 79 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerden Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Semih Şahin, 16 bin 453 oy Bilecik Belediye Başkanı seçildi. Bu sonuçlara 12 üye 3 kontenjan ile 15 sandalyeye sahip olan CHP'de kontenjan olarak Ahmet Gürses, Melek Mızrak Subaşı ve Muharrem Tüfekçioğlu yer aldı. Belediye meclisi ise; Hüseyin Yıldız, Ali Olcay, Semih Tuzak, Mustafa Sadık Kaya, Nurten Bilecikligil, Soner Olgun, Selami Tine, Birsen Okutan, Cebir Sağlam, Birol Ünsal, Ahmet Korkmaz, Bülent Kaya isimler yer aldı.

AK Parti 10 sandalyede kaldı

3 dönemdir AK Parti belediyesi tarafından yönetilen Bilecik merkezde mevcut başkan Nihat Can, 13 bin 656 oy aldı. Bu sonuçlara göre belediye meclisine Nusret Dahil, Akın Atakan, Gülcan Namal, Hamdi Salt, Hasan Cinit, Sezer Sargıl, Çetin Kaya, Muhammet Karadayı, Turgay Yıldız, Köksal Arslan isimleri yer aldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:59 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bilecik, Yaşam
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