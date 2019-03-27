Bilecik'te 156 Bin 632 Seçmen Oy Kullanacak

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Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak

31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu