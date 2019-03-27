Bilecik'te 156 Bin 632 Seçmen Oy Kullanacak
2 saat önce
Bilecik'te 156 bin 632 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
Bilecik
'te 156 bin 632 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde, Bilecik'teki seçmenler 665 sandıkta belediye başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy verecek. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, 2014'te yapılan yerel seçimlerde 148 bin 95 olan seçmen sayısı 8 bin 537 artarak 156 bin 632'ye yükseldi. 2014'teki yerel seçimlerde 665 olan sandık sayısı ise değişmedi.
Bilecik'te en fazla seçmen ve sandık Bozüyük
ilçesinde yer alırken, bu ilçede kurulacak 208 sandıkta 55 bin 481 seçmen oy kullanacak. 2 bin 604 seçmenle en az seçmen ise Yenipazar
'da bulunuyor.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
|İlçe adı
|Sandık sayısı
|Seçmen sayısı
|Merkez
|186
|50 bin 61
|Bozüyük
|208
|55 bin 481
| Gölpazarı
|64
|8 bin 159
|İnhisar
|16
|2 bin 665
|Osmaneli
|66
|15 bin 899
|Pazaryeri
|42
|8 bin 207
|Söğüt
|56
|13 bin 566
|Yenipazar
|27
|2 bin 604
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:54 Kaynak: AA
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