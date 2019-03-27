Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 156 Bin 632 Seçmen Oy Kullanacak

Bilecik'te 156 Bin 632 Seçmen Oy Kullanacak

2 saat önce

Bilecik'te 156 bin 632 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Bilecik'te 156 Bin 632 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Bilecik'te 156 bin 632 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde, Bilecik'teki seçmenler 665 sandıkta belediye başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy verecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 2014'te yapılan yerel seçimlerde 148 bin 95 olan seçmen sayısı 8 bin 537 artarak 156 bin 632'ye yükseldi. 2014'teki yerel seçimlerde 665 olan sandık sayısı ise değişmedi.

Bilecik'te en fazla seçmen ve sandık Bozüyük ilçesinde yer alırken, bu ilçede kurulacak 208 sandıkta 55 bin 481 seçmen oy kullanacak. 2 bin 604 seçmenle en az seçmen ise Yenipazar'da bulunuyor.


İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı Sandık sayısıSeçmen sayısı
Merkez18650 bin 61
Bozüyük208 55 bin 481
Gölpazarı 648 bin 159
İnhisar162 bin 665
Osmaneli6615 bin 899
Pazaryeri428 bin 207
Söğüt5613 bin 566
Yenipazar272 bin 604

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Bilecik, Güncel
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