Bilecik'te 5'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5'inci katta bulunan dairenin camından aşağı düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Yeni Mahalle Abdullah Sokak Defne sitesinde 5'inci katta camın önünde dengesini kaybeden 4 yaşındaki Eymen Öztürk aşağıya düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri küçük çocuğu yaptığı ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minik Eymen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minik Eymen'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Kasımpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK