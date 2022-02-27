Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı

27.02.2022 12:27

Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Bilecik'te dün oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor maçında yaşanan olaylarda 6 itfaiye personelini biber gazı sıkarak hastanelik eden polisler hakkında valilik soruşturma başlattı.

Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı

BİLECİK - Bilecik'te dün oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor maçında yaşanan olaylarda 6 itfaiye personelini biber gazı sıkarak hastanelik eden polisler hakkında valilik soruşturma başlattı.

Dün, Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig B grubunun 13. hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor- Bilecikspor'a karşı karşıya geldi. Maçın 70'inci dakikasında 1308 Osmaneli Belediyesporlu taraftarların kendi aralarında yaşadıkları tartışma sonrası Bilecik'ten gelen çevik kuvvet ekipleri tel örgülere tırmanarak, tribüne atladı. Bu esnada olayları yatıştırmak için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin araya girerken, bir çevik kuvvet polisinin kendisine elindeki copu sallaması üzerine polislerle taraftarlar arasında kavga çıktı.

Taraftarlar "Çevik kuvvet dışarı" diye bağırırken, Bilecik'ten gelen ekipler, stadın yanındaki Osmaneli İtfaiyesi bahçesinde park halindeki araçlara yönelmek üzere harekete geçti. Kale arkasından itfaiye bahçesine açılan kapıya giden polisler ile itfaiye bahçesinden maçı izleyenler arasında da sözlü atışma başladı. Bu esnada araya giren itfaiyeciler ile polisler arasında arbede yaşanırken, polis biber gazına başvurdu. İtfaiye erleri Metin Balım, Ercan Arı, Mehmet Yenice, Ali Paun, Yunus Daş, Yakup Kaba, Muhammed Merdoglu biber gazı sıkılması nedeniyle fenalık geçirdi. İtfaiyeciler Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

Valilik soruşturma başlattı

Olaylar sonrası Bilecik Valiliği bir açıklama yaparak, "26 Şubat 2022 günü ilimiz Osmaneli İlçe Stadyumu'nda oynanan 1308 Osmaneli Spor - Bilecik Spor 1. Amatör Ligi müsabakasında yaşanan ve spor sahalarında görmek istemediğimiz, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili olarak ilgililer hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı

YORUMLAR
500
Osmaneli'de 2 katlı evde yangın Osmaneli'de 2 katlı evde yangın Son dakika! Bilecik'te polis, 6 itfaiye personelini biber gazıyla hastanelik etti Son dakika! Bilecik'te polis, 6 itfaiye personelini biber gazıyla hastanelik etti

Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Ukrayna tedavi gören esir Rus askerlerin videosunu paylaştı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
12:10 Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler
12:07 Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul isteğinin ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi: Ateşkes için müzakereler hemen başlamalı
11:30 Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den İstanbul önerisi! Rusya ile müzakerelerin adresi değişebilir
11:28 Sosyal medyayı ikiye böldü! Aleyna, file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
11:23 ABD'li oyuncuya şiddet uyguladılar! Türkiye Kadın basketbol takımının soyunma odasında yaşananlar şaşkına çevirdi
10:34 Asya'dan korkutan haber! Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze attı
10:28 Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 12:37:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement